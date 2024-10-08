وزير الخارجية: تطابق كامل في الرؤى بين مصر والأردن حول الأزمات بالمنطقة

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، "تطابق الرؤى الكامل بين مصر والأردن" حول كيفية التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الحرب الغاشمة على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية ولبنان.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مساء الثلاثاء، إن المباحثات تناولت خطورة التصعيد الراهن في المنطقة وتداعيات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب اللبناني، كما استعرضت الجهود السياسية المصرية والأردنية في تكثيف الاتصالات الدولية مع أطراف الصراع والقوى الإقليمية المؤثرة؛ لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

وأعلن عن تضامن مصر والأردن الكامل مع الشعب اللبناني في ظل الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان، والذي ينال من سيادة أراضيه؛ بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدن اللبنانية، والتي أدت إلى سقوط وجرح مئات الضحايا الأبرياء من الشعب اللبناني الشقيق.

وشدد على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي فورًا وإفساح المجال للتسوية السياسية عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل وغير انتقائي، وهو ما يقبله لبنان ويعرب عن استعداده لتنفيذه على الفور.