وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يستعرضان سبل تحقيق السلام والأمن الإقليمي المستدام

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، مجمل التطورات الإقليمية الراهنة.

وتناول الجانبان تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعددًا من دول المنطقة، وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين، وإمدادات الطاقة، وأمن الملاحة، واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأعرب الوزير الإماراتي، خلال الاتصال عن شكره وتقديره للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب ما وصفه بـ«لعدوان الإيراني الإرهابي».

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتصلة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وبحثا سبل تحقيق السلام والأمن الإقليمي المستدام، من خلال تكريس العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم مساعي تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

وفي هذا السياق، ثمن عبدالله بن زايد آل نهيان، جهود ترامب الرامية إلى تحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ثمن خلال الاتصال الهاتفي، الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي وروبيو لإحلال السلام بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن التوصل إلى حلول سياسية مستدامة يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب المنطقة.

وبحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية المتنامية والمتطورة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وتطويرها في القطاعات كافة.

وأكد الوزير الإماراتي متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر في إطار شراكة استراتيجية راسخة، مشيرًا إلى الحرص المشترك على مواصلة تنمية هذه الشراكة وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات الحيوية، بما يحقق المصالح المشتركة.