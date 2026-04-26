عراقجي يطلع نظيره السعودي على التحركات الدبلوماسية الإيرانية لإنهاء الحرب وخفض التوتر

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، تبادل الجانبان خلال الاتصال، وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية.

وأشارت إلى أن عراقجي، أطلع نظيره السعودي على آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لإنهاء الحرب وخفض التوترات.

وفي وقت سابق، جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وعباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأحد ٢٦ أبريل، وذلك للتشاور حول مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، أن الاتصالين تناولا تقييم التطورات الأخيرة بالمنطقة، حيث تم التباحث بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصالين أهمية التمسك بالمسار التفاوضي، وتكثيف التشاور والتنسيق بين الأطراف المعنية، بما يضمن استدامة اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة بما يؤدى إلى إنهاء الحرب.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية شدد على ضرورة الالتزام الكامل بمسار الحل الدبلوماسي، موضحًا أن الحوار يمثل الضمانة الأساسية لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراعات.

وأشار إلى أن إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل مستدام يتطلب بالضرورة احترام سيادة الدول، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الإقليم وعلى رأسها دول الخليج الشقيقة، فضلًا عن الحفاظ على أمن وحرية الملاحة الدولية.

وأكد أن استمرار التنسيق والعمل المشترك هو السبيل الوحيد لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة وحفظ مقدرات دول الإقليم.