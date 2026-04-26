يستعد بيراميدز لاستضافة الأهلي مساء الغد الإثنين، على ملعب 30 يونيو ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي وبيراميدز محتلين المركز الثالث والثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة وتميل الكفة لصالح بيراميدز بفارق الأهداف الذي يصب في صالحه.

وكان بيراميدز قد تلقى هزيمة في الجولة الماضية من الزمالك بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج.

هل ينتكس بيراميدز لصالح الأهلي من جديد؟

ولكن بالنظر إلى دوافع النادي الأهلي بالتحديد الذي ينافس على لقب الدوري فقط هذا الموسم سنجد أنه بحاجة إلى الفوز على بيراميدز ثم الفوز على الزمالك في الجولة الخامسة أيضًا.

حيث يلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء الغد، ويلعب ضد الزمالك مساء يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل في لقاء يقام على استاد القاهرة الدولي.

ثم يستعد بعدها الأهلي لخوض مباراتي الختام أمام إنبي يوم 5 مايو ثم المصري يوم 15 مايو لينتهي الموسم الكارثة للأهلي بكل المقاييس، حيث خرج من كل البطولات ولم يتبق أمامه إلا الدوري المصري ليصالح جماهيره الغاضبة التي كانت تأمل في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا البطولة التي لم يغب عنها الأهلي منذ فترة طويلة بل وصعد للنهائي 5 مرات في الفترة من 2020 حتى 2024، وتوج باللقب 4 مرات تحت قيادة الثنائي بتيسو موسيماني ومارسيل كولر.

لكن تحول كل ذلك إلى أحلام بعدما تبقت فقط بطولة الدوري المصري الذي يحتل خلالها المركز الثالث حتى الآن ورغم صعوبة المشوار إلا أن التتويج بالدوري في موسم صعب كهذا سيكون أفضل هدية للجماهير الحزينة.

إذا فإن الأهلي مطالب بتحقيق الفوز على بيراميدز ثم الزمالك، ولكن بيراميدز نفسه نادرا ما يخسر مرتين متتاليتين في الدوري بالأخص في المراحل الأخيرة من المسابقة.

وبما أن بيراميدز خسر من الزمالك الجولة الماضية سيكون من الصعب على الأهلي الفوز عليه، بالأخص وأن ذلك لم يحدث في الدوري منذ 358 يومًا حيث تلقى بيراميدز هزيمة في المحطات الأخيرة من الدوري في النسخة الماضية عندما خسر من فاركو بنتيجة 3-2 ثم البنك الأهلي بنتيجة 4-2.

الخسارتان التي تلقاهم بيراميدز في النسخة الماضية من الدوري جعلت الأهلي يعود للسباق من جديد وتوج باللقب المحلي في النهاية.