حماس ترحب بانضمام قطر وتركيا إلى مفاوضات شرم الشيخ

رحبت حركة حماس، بانضمام قطر وتركيا إلى المفاوضات التي تُجرى حاليًّا بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الأربعاء: «نرحّب بانضمام رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس جهاز المخابرات التركي، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات المصري، إلى جولة المفاوضات في شرم الشيخ».

وأضافت: «(هذه الخطوة) تمنح المفاوضات دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية لوقف الحرب، وتبادل الأسرى، ويُضيّق هامش المناورة أمام نتنياهو لمواصلة العدوان، وإفشال المفاوضات».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تحدث اليوم عن أهمية هذه المفاوضات التي تضم وفودًا مصرية وأمريكية وقطرية وإسرائيليين بجانب وفد حركة حماس.

وأكد أهمية دعم هذه المفاوضات، وعبر عن تقديره لإرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل مبعوثين مهمين للغاية إلى شرم الشيخ، وتابع: «الكلام اللي وصلني مشجع جدًا.. هؤلاء المبعوثون قادمون برسالة قوية وتكليف قوي من الرئيس ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية».