قدّم سمير كمونة، لاعب منتخب مصر السابق، التهنئة للشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر الطبيعية في كرة القدم الإفريقية والعالمية.

وقال كمونة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":" ألف مبروك لمنتخبنا الوطني، الفرحة كبيرة جدًا وكلنا سعداء بهذا الصعود المستحق، فمكان مصر الطبيعي بين الكبار. نحن بلد الحضارة، ولدينا محمد صلاح، أحد أفضل أربعة لاعبين في العالم حاليًا."

وأضاف نجم المنتخب السابق: "التأهل جاء بفضل الجهد الجماعي، فكل عناصر المنظومة والإعلام المصري كانوا داعمين لمنتخبنا. الجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن أثبت كفاءته العالية، ومصر دائمًا ولّادة بالمواهب. فخورون بأن جهازًا فنيًا مصريًا قاد المنتخب للوصول إلى المونديال."

ومن جانبه، أشاد هشام يكن، لاعب منتخب مصر السابق، بأداء محمد صلاح في التصفيات، قائلاً:" مبروك لمصر التأهل للمونديال، ومحمد صلاح يستحق كل ما يحققه من نجاح، لأنه لاعب مخلص ومحترم وصافي النية، وقدّم أداءً مميزًا توّج هذا الإنجاز الكبير."