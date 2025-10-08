 جنوب أفريقيا تسعى للحصول على 3 مليارات دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 11:41 ص القاهرة
جنوب أفريقيا تسعى للحصول على 3 مليارات دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير

جوهانسبرج - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 10:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 10:48 ص

تسعى جنوب أفريقيا، للحصول على ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير من أجل صندوق يهدف لتمويل الشركات التي يمتلكها أصحاب البشرة السوداء، حسبما قالت صحيفة بينزس داي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن ويليم فان دير نائب المدير العام لقسم الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، قال إن ما يطلق عليه صندوق التحول، الذي اقترحه مطلع هذا العام وزير التجارة باركس تاو، يعد أحد المشاريع المقترحة التي من الممكن أن يمولها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وأضاف أن جنوب أفريقيا تقترب من أن تصبح عضوا كاملا في البنك الأفريقي، المملوك لحكومات بالقارة الأفريقية بالإضافة إلى مستثمرين خاصة ومؤسستين، مما سوف يزيد دعمه المالي للشركات في البلاد.

