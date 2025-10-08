احتجاجات موالية لفلسطين في عدد من الدول في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى

احتشد عدد من المتظاهرين في عدة دول أمس الثلاثاء، لإدانة الحرب في غزة، في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى.

ونظم أكثر من 1000 متظاهر، مسيرة إلى السفارة الأمريكية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ للاحتجاج على حصار غزة واحتجاز نشطاء أسطول الصمود الذي حاول كسر الحصار الأسبوع الماضي.

وفي اليابان، نظم المئات من المتظاهرين، من بينهم فلسطينيون، مسيرة في وسط العاصمة طوكيو للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، ونظمت مسيرات مماثلة في أوساكا ومدن أخرى.

وفي تركيا، احتشد العشرات عند برج جالاتا الأيقوني في إسطنبول، حيث تم إضاءته بألوان العلم الفلسطيني لجذب الانتباه للوضع الإنساني في غزة.

وألغت السلطات التركية، حفلا للمغني البريطاني روبي ويليامز في إسطنبول، كان مقررا مساء أمس الثلاثاء، بسبب مخاوف أمنية.