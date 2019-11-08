 العراق: إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق مظاهرة حاشدة في بغداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق مظاهرة حاشدة في بغداد

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 11:24 ص | آخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 11:24 ص

أعلنت السلطات العراقية عن إتخاذ إجراءات أمنية مشددة قبيل إنطلاق مظاهرة حاشدة اليوم (الجمعة) في ساحة التحرير الواقعة في وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن هذه الإجراءات المشددة تأتي عقب الإعلان عن إنطلاق مظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة في مركز مدينة بغداد.

ونفى المصدر وجود أي احتكاكات أو مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الطرق المؤدية إلى ساحة الخلاني وجسري الاحرار والشهداء بوسط العاصمة بغداد.

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد منذ عدة أيام تظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد، وتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، إلا أن المطالب اتسعت لتشمل إقالة الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ لحين إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.

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