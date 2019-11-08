التخطيط: تدريب نحو 24 ألف موظف ضمن البرامج التدريبية للوزارة

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أنه تم تدريب نحو 24 ألف موظف من خلال مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء .. مشيرة إلى أن برنامج تدريب العاملين بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات حظي بالعدد الأكبر وبلغ نحو ١١ ألف متدرب.

وأضافت الوزارة - في تقرير تناول جهودها في عملية تدريب الموظفين وتعزيز كفاءاتهم وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية - حرصها علي توفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء القدرات باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري والمعني بفكرة الاستثمار في العنصر البشري مما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمه وهو الهدف الرئيس لخطة الإصلاح الإداري.

وأشارت إلى الجهود المبذولة في تنفيذ الخطة حيث تسعى أولًا وأخيرًا لتحقيق رضا المواطن من خلال نشر مباديء الحوكمه وتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات، فضلًا عن السعي نحو بناء القدرات مما يعزز كفاءة العاملين وييسر عملية الحصول على الخدمات، ويواكب التطور التكنولوجي والتغيرات الحالية من حيث استحداث وحدات جديدة بنظم عمل حديثة ومواكبة للتغيرات.

وبينت الوزارة أن البرامج التي تم تقديمها لتطوير أداء العاملين تضمنت برنامج تأهيل وتطوير القيادات الوسطى وتنمية قدراتها الإدارية والتنفيذية بإجمالي 50 متدربا ، وبرنامج Certified Key Performance Indicators بعدد متدربين بلغ 21 متدربا فضلًا عن برنامج أساسيات إدارة المشاريع لـ 22 متدربا.

وأشارت إلى البرنامج الإستراتيجي وطني 2030 والذي بلغ عدد متدربيه 6638 فضلًا عن برنامج التخطيط الإستراتيجى بإجمالي متدربين 213 متدربا، وبرنامج الحوكمه والمراجعة الداخلية بعدد متدربين 177.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط، برامج الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات بعدد متدربين بلغ 2247 متدربا، والقيادة الفعالة بعدد 238، إلى جانب برنامج الموارد البشرية التمهيدي- المفاهيم الحديثة لإدارة الموارد البشرية بعدد متدربين بلغ 694، وبرنامج الموارد البشرية المتقدم- التخطيط الإستراتيجي والذي بلغ عدد متدربيه 489 متدربا فضلًا عن برنامج الموارد المتقدم-تدريب وتنمية الموارد البشرية بعدد متدربين بلغ 373 متدربا.

كما أشار التقرير إلى برنامج تأهيل القيادات النسائية والذي بلغ عدد المتدربات به 86 متدربة، وبرنامج القيادة للتميز الحكومي (دبلومة الإدارة العامة) بعدد متدربين بلغ 120، بالإضافة إلى برنامج المسئول الحكومي المحترف بعدد متدربين 1090 متدربا.