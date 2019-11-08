علق الإعلامي تامر أمين، على أغنية المهرجانات «عايم في بحر الغدر»، قائلًا: «يا أهلًا بالنموذج ده».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه استمع للأغنية صدفة أثناء تواجده بإحدى سيارات الأجرة، عندما عرض عليه السائق ذلك، لافتًا إلى أنه توقع بأن يسمع «مصيبة سودا»، عندما بدأت الأغنية بالجملة المعهودة للمهرجانات، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه أعجب بالأغنية بعد الاستمرار وبصوت الشاب الذي يغنيها، مردفًا: «الرتم عجبني، والكلام لطيف وفيه معاني، هي كئيبة وتخلي الناس كلها وحشة، بس في النهاية مفيش لفظ ضايقني، مفيش ابتذال، مفيش ألفاظ خارجة».

وأوضح أنه يتفق مع فكرة انضباط أغاني المهرجانات بتنظيم النقابة لها ضمن فئة الغناء، مشيرًا إلى أن هؤلاء المغنين يعتمدون بشكل أكبر على الأجهزة الحديثة كالميكسر والأورج والأدوات الأخرى في إنتاج الصوت، وليس صوت المغني الرئيسي.