نتنياهو مهنئا بايدن: صديق عظيم لإسرائيل

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووصفه بأنه "صديق عظيم لإسرائيل".

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نهنىء جو بايدن وكمالا هاريس"، مضيفا: "جو نعرف بعضنا منذ حوالى أربعين عاما وعلاقتنا دافئة وأنا أعلم أنك صديق عظيم لإسرائيل"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع: "آمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك معكما لمزيد من تعميق التحالف الخاص بين الولايات المتحدة واسرائيل".

و أظهر استطلاعان حديثان للرأي أن 63 % من الإسرائيليين يفضلون ترامب على بايدن (17 أو 18 % الذي جاءت نسبة مؤيديه أقل من المترددين (20 %).

ومع ذلك يعرف بايدن إسرائيل منذ فترة طويلة وزارها للمرة الأولى في 1973. وقد أكد في 2015 أن الولايات المتحدة يجب أن تفي "بوعدها المقدس بحماية الوطن الأصلي لليهود".

وعلى الرغم من العلاقات العميقة وزيارة تسعة حكام ديمقراطيين مقابل سبعة جمهوريين إسرائيل منذ 2017 حسب بيانات وزارة الخارجية الاسرائيلية ، ينظر كثيرون في إسرائيل بشك إلى فريق بايدن.

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون المنتخبون ظهور جيل جديد أقل تأييدا وربما معاد للدولة العبرية داخل الحزب الديمقراطي، وتخفيف للسياسة الأمريكية حيال إيران في عهد بايدن.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية الوسطي يائير لابيد الذي عبر مؤخرا عن قلقه من ظهور أصوات "متشددة" و"معادية لإسرائيل" بين الديمقراطيين الأمريكيين ، هنأ بايدن وهاريس، ودعاهما إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل على أساس "القيم" و "المصالح" العزيزة على البلدين.