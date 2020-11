تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة أرسنال وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة 8 للدوري الانجليزي الممتاز.

وتشهد المباراة مشاركة ثنائي نجم المنتخب الوطني بشكل أساسي، محمد النني مع أرسنال، ومحمود تريزيجيه رفقة أستون فيلا، فيما بقي أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء الفيلانس.

🚨 The team news is in...



And we're unchanged from Old Trafford 👊#ARSAVL