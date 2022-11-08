أوكرانيا: روسيا تواصل الهجمات الصاروخية والنهب

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قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش الروسي هاجم عددا من الأهداف في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، باستخدام صواريخ ومقاتلات في أقاليم خاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وكتب الجيش الأوكراني على موقع فيسبوك "في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب، تواصلت الهجمات ضد البنية التحتية الحيوية والمنازل". ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل بشأن تأثير الهجمات.

واتهمت هيئة الأركان الأوكرانية السلطات في بيلاروس المجاورة بالاستمرار في دعم الهجمات الروسية على الأهداف الأوكرانية من خلال تقديم "البنية التحتية والأرض والمجال الجوي".

وتابعت "هناك أيضا خطر مستمر يتمثل في قيام العدو بشن ضربات جوية بطائرات مسيرة مقاتلة من أراضي هذه الدولة ومجالها الجوي"

وأضافت هيئة الأركان في كييف أنها سجلت عمليات نهب منظمة ومستمرة من الجنود الروس في المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.