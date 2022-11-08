 أوكرانيا: روسيا تواصل الهجمات الصاروخية والنهب - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: روسيا تواصل الهجمات الصاروخية والنهب

كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 10:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 10:23 م

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش الروسي هاجم عددا من الأهداف في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، باستخدام صواريخ ومقاتلات في أقاليم خاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وكتب الجيش الأوكراني على موقع فيسبوك "في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب، تواصلت الهجمات ضد البنية التحتية الحيوية والمنازل". ولم يذكر الجيش مزيدا من التفاصيل بشأن تأثير الهجمات.

واتهمت هيئة الأركان الأوكرانية السلطات في بيلاروس المجاورة بالاستمرار في دعم الهجمات الروسية على الأهداف الأوكرانية من خلال تقديم "البنية التحتية والأرض والمجال الجوي".

وتابعت "هناك أيضا خطر مستمر يتمثل في قيام العدو بشن ضربات جوية بطائرات مسيرة مقاتلة من أراضي هذه الدولة ومجالها الجوي"

وأضافت هيئة الأركان في كييف أنها سجلت عمليات نهب منظمة ومستمرة من الجنود الروس في المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك