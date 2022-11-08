 الأهلي وسبورتنج وجهًا لوجه في نهائي دوري المرتبط لسيدات السلة - بوابة الشروق
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الأهلي وسبورتنج وجهًا لوجه في نهائي دوري المرتبط لسيدات السلة

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 10:12 م

نجح كلًا من الأهلي وسبورتنج من التأهل لدور النهائي من بطولة دوري المرتبط "سيدات" موسم 2022-2023 على حساب سبورتنج والجزيرة.

وواجه الأهلي نظيره سموحة اليوم الثلاثاء في دور نصف النهائي حيث نجح فريقي المرتبط والسيدات من الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 60/56 و 92/64 على التوالي.

بينما تخطى سبورتنج فريق الجزيرة في دور نصف النهائي بعد فوز فريقي المرتبط والسيدات في لقاء الإياب عصر اليوم الثلاثاء بنتيجة 58/54 و 60/53 على التوالي.

وبهذه النتائج، يتنافس الأهلي وسبورتنج على لقب دوري المرتبط فيما يواجه فريق سموحة نظيره الجزيرة على المركز الثالث.

ويقام ذهاب دور النهائي لتحديد المراكز الثلاثة الأولى يومي الأحد والثلاثاء على صالة استاد القاهرة الرئيسية.


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