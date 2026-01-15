سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، اجتماعا طارئا لمناقشة الاحتجاجات الجارية في إيران.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الاجتماع سيعقد بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة الاحتجاجات في إيران.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يقيّم الخيارات العسكرية ضد إيران، متوقعة تنفيذ الهجوم المحتمل بعد عدة أيام.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكشفت تصريحات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام في طهران الحاكم منذ 1979.

ومساء الأربعاء، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران "خلال الأيام المقبلة".

ومنذ مدة تردد تل أبيب أن طهران تعيد بناء قدرتها من الصواريخ البالستية التي تضررت في الحرب الأخيرة، وسعت إسرائيل إلى الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لمهاجمة إيران مجددا.