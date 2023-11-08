حزب الله اللبناني يستهدف قوة مشاة إسرائيلية على الحدود الجنوبية

أعلن "حزب الله" اللبناني أن عناصره استهدفوا اليوم الأربعاء قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة إسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي،: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".‏

وأعلنت قناة" المنار" التابعة لـ "حزب الله" أن المدفعية الإسرائيلية قصفت الأطراف الغربية لبلدة بليدا وأطراف محيبيب، كما قصفت المنطقة الواقعة بين بلدتي "ميس الجبل" و"حولا" الحدوديتين جنوب لبنان.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية إن إسرائيل استهدفت بلدة حولا الجنوبية بصاروخ وقع على أحد المنازل ، كما استهدفت مسيرة معادية سيارة بصاروخ على طريق حولا لم ينفجر.

كما تم استهداف ملعب كرة القدم في بلدة حولا بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية.

وكانت أطراف بلدة الناقورة ومنطقة اللبونة، وأحراج السنديان بين بلدات بليدا ومزرعة حلتا والسلامية الحدودية جنوب لبنان تعرضت اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي.

وسجل صباح اليوم تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط من الحدود اللبنانية الجنوبية.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، كما أطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ من جنوب لبنان في الفترة الماضية، باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من الشهر الماضي ، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.