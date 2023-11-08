وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية اليوم

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء لاجراء مباحثات بشأن كوريا الشمالية والتحالف والقضايا الإقليمية، في ظل تزايد المخاوف بشأن العلاقات العسكرية التي تزداد تقاربا بين كوريا الشمالية وروسيا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه من المقرر أن يصل بلينكين إلى قاعدة اوسان الجوية الأمريكية في بيونجتاك، على بعد 60 كيلومترا جنوب سول ، في وقت متأخر من اليوم قادما من طوكيو، بعد المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع.

ومن المقرر أن يجرى بلينكين غدا الخميس مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، كما سوف يلتقى بكبار المسؤولين الأمنيين في سول. كما من المتوقع أن يلتقى بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

وتأتي زيارة بلينكين في ظل مخاوف من أن بيونج يانج في المرحلة الأخيرة من الإعداد لاجراء محاولة ثالثة لوضع قمر تجسس عسكري اصطناعي في المدار، بعد محاولتين فاشلتين.

وتشتبه كوريا الجنوبية في تقديم روسيا للمساعدة الفنية من أجل القيام بالمحاولة ضمن اتفاق أسلحة تم التوصل إليه خلال قمة نادرة عقدت في سبتمبر الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلادمير بوتين.

ومن المتوقع أن يناقش بلينكين سبل مواجهة التعاون العسكري الموسع بين كوريا الشمالية وروسيا والتهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية المستمرة.