مسئول فلسطيني: عدد الأسرى المعلن في سجون الاحتلال يصل إلى 7700

قدورة فارس رئيس هيئة شئون الأسرى، إن العدد المعلن للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يصل إلى 7700 أسير.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنّ هناك عددا من المعتقلين لا تعلن عنه إسرائيل، ما يعني أن العدد الفعلي أكبر من ذلك.

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 2400 أسير فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح أن من بين هؤلاء 105 أسرى، أعلنت إسرائيل تصنيفهم بأنهم مقاتلون غير شرعيين (في إشارة إلى أنه مقاومون فلسطينييون).

ونوه بأنه لم تتح أي فرصة لزيارة أو رؤية هؤلاء الأسرى أو التواصل معهم بأي طريقة سواء هيئة الأسرى أو أي جهة دولية أخرى.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.