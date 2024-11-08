 انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص لدى هبوب عاصفة على نيو مكسيكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص لدى هبوب عاصفة على نيو مكسيكو

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 5:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 5:02 ص

انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص في نيو مكسيكو اليوم الخميس، حيث هبت أول عاصفة شتوية كبيرة في الموسم على الثلثين الشماليين من الولاية، مصحوبة بالبرد ورياح عاتية أجبرت المدارس والمكاتب الحكومية على إغلاق أبوابها. 

وتمت تعبئة العشرات من أفراد طواقم شركة الخدمة العامة في نيو مكسيكو لمواجهة انقطاعات الكهرباء واسعة النطاق التي تم الإبلاغ عنها في الليلة الماضية في الساعات الأولى من الصباح من ألباكركي إلى سناتا في وما بعدها. وحثت شركة الكهرباء السكان على التحلي بالصبر.

وانتهى المطاف ببعض المدارس التي رأت في البداية الاعتماد على الدراسة عن بعد إلى إلغاء الفصول الدراسية بسبب انقطاعات الكهرباء.


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