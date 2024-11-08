يقدم المخرج أمير اليماني عرض "شكسبير في السبتية" من إنتاج معهد المدينة العالي، وذلك في السابعة مساء السبت المقبل، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

العرض يدور حول مؤلف يريد تغير نهايات روايات الكاتب وليم شكسبير، حيث قرر تحويل النهايات الحزينة إلى نهايات سعيدة، ويبقى الجميع أحياء في الروايات دون فقد أحد.

يشارك في بطولة العرض عمر السيد، مريم علاء، عبد الله شوقي ، سندس أحمد، محمد مسعود، مي أحمد، محمد مصطفى، هند محمد، مصطفى فوزي، رحمة عمر، بسملة محمد، باسم عمرو، محمد علي، ديكور غادة شلبي، إضاءة أمير اليماني، موسيقى آدهم فيتو، ملابس عمر خالد، استعراضات أحمد مانو، مخرج منفذ محمد السيد، مساعدين أخراج أحمد شعبان، أحمد سعيد، محمد هشام.

يذكر أن العرض حصل على عدة جوائز من قبل حيث عرض في مسابقة الجامعات والمعاهد، ومنها مركز اول على مستوى المعاهد و الجامعات الخاصة في الجمهورية، وحصل أمير اليماني على مركز أول إخراج والإضاءة، كما حصلت غادة شلبي على أفضل ديكور مركز أول، وحصل العرض على أفضل أداء جماعي.

كما حصل عمر السيد على أفضل ممثل مركز أول، وحصلت كذلك عبد الله شوقي، علي المركز الأول مكرر، ومريم علاء حصلت على أفضل ممثلة مركز أول، وهند محمد على مركز أول مقرر أما مصطفى فوزي فقد حصل على أفضل ممثل مركز ثاني.