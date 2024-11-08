الزمالك يهزم هليوليدو في دوري سيدات الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره هليوليدو بنتيجة 3 -0 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بنادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 9

25 - 7

25 - 6

وحرصت نيره الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبات.

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره المعادي، يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون العرب، والطيران، وهليوليدو".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".