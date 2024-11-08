غضب مغربي بسبب استفزازات جماهير فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي

تصدرت العاصمة الهولندية "أمستردام" التريند المغربي بمنصة "إكس" على خلفية أعمال شغب بالعاصمة الهولندية فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم ضد العرب خلال لقائه الخميس ضد أياكس

خلفت هتافات معادية للعرب، واعتداء مشجعي فريق "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي لكرة القدم على رمزية العلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية أمستردام، "غضب واستياء" نشطاء مغاربة.

وبعد مباراة جرت الخميس، بين فريقي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي وأياكس أمستردام الهولندي، انتهت بنتيجة 5-0 لصالح الأخير، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو الفريق الإسرائيلي ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه بأمستردام، واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

وذكر النشطاء مغاربة وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما قامت به الجماهير من أصول مغربية وعربية وإسلامية جاء بعد استفزازات جمهور مكابي تل أبيب"، وفقا لوكالة الأناضول.

وانتقدت المنشورات ما قامت به الجماهير الإسرائيلية، وأشادت بما قامت به الجماهير من أصول مغربية وعربية ردا على استفزازات مشجعي النادي الإسرائيلي".