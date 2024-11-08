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سارسفيلد ينفرد بصدارة الدوري الأرجنتيني

د ب أ
نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 10:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 10:05 ص

قادت "النيران الصديقة" فيليز سارسفيلد للانفراد بقمة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والصعب 1/0 على ضيفه تيجري، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش)، في المرحلة ال21 للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات، التي أقيمت في نفس المرحلة، عن فوز ديفينسا خوستيكا 2/1 على ضيفه أرجنتينوس جونيورز، فيما تعادل بلاتينسي مع ضيفه ديبرتيفو ريسترا دون أهداف.

وجاء هدف فيليز سارسفيلد الوحيد عن طريق جيان تارديلي، مدافع تيجري، الذي أحرز هدفا عكسيا في شباك فريقه، بالدقيقة 75، لينهي سلسلة تعادلات الفريق المضيف التي استمرت في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة.

وانفرد فيليز سارسفيلد بصدارة ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه هوراكان، بينما توقف رصيد تيجري، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.


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