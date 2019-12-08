«ونش»: نستهدف نقل بضائع بقيمة 38 مليار جنيه خلال 5 سنوات

• إسماعيل: نخطط لتحسين منظومة نقل البضائع في مصر ودول الخليج





كشف المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "ونش" للخدمات اللوجيستية، عن خطة الشركة خلال الـ5 سنوات القادمة عقب إطلاق تطبيق ونش الإلكتروني لخدمات نقل البضائع.

وأضاف إسماعيل -خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة في القاهرة- أن "ونش" تم إنشأها خلال عام 2019 باستثمار مصري سعودي قيمته مليون ريال؛ لخدمات نقل البضائع في مصر، ثم التوسع في عدة دول عربية.

وأوضح إسماعيل أن الشركة تقدم خدمات نقل بقيمة 40 مليون جنيه شهريا منذ تأسيسها خلال العام الجاري، متابعا أن الشركة لديها خطة لمضاعفة حجم نقل البضائع خلال العام القادم 2020 ليصل إلى نقل بضائع بقيمة 600 مليون جنيه شهريا.

وأشار إلى أن حجم نقل البضائع السنوية سيصل إلى 7.2 مليار جنيه مما يجعلنا نحقق خطة الشركة المستهدفة خلال عام 2024، والتي يصل فيها إجمالي حجم نقل البضائع التي تنفذها الشركة في مصر والدول العربية إلى 38 مليار جنيه.

وأكد إسماعيل أن الشركة بالتعاون مع الجانب السعودي ستعقد عدة برتوكولات مع الهيئات الاقتصادية وجميعات رجال الأعمال وسيدات الأعمال واتحادي الصناعات والغرف التجارية المصرية في إطار توسع حجم الأعمال ضمن خطة مستقبل الشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "ونش" للخدمات اللوجيستية، أن الشركة شاركت خلال عام 2019 في عدة معارض ونجحت في الحصول على تعاقدات مع المشاركين فيها بخلاف استهداف للتواجد في عدد كبير للغاية من المعارض الدولية سواء في مصر أو الخارج خلال السنوات الخمس القادمة.

ولفت إلى أن الشركة تقدم تطبيقها الإلكتروني "ونش" في إطار توفير خدمات النقل المتكاملة في قطاعي نقل البضائع والأثاث حيث يناسب التطبيق كلا من الأفراد والشركات، حيث يتم التعاون مع أحدث السيارات والسائقين في القطاع، كما يتم تقديم خدمات الفك والتركيب وتفريغ الحمولة وخدمات تأمين لضمان سلامة الشحنة.

وأكد إسماعيل أن تطبيق "ونش" الإلكتروني تم إطلاقه خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحا أن الشركة تستهدف تطوير خدمات قطاع النقل عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من توسع الدولة في مشروعات الطرق والكباري والاعتماد على الطرق الذكية الجديدة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة "ونش" إلى أن الشركة تخطط لتنفيذ أكثر من 20 ألف رحلة يوميا في قطاع نقل البضائع والأثاث بواقع 600 ألف رحلة شهريا ليصل إجمالي الرحلات إلى 7.2 مليون رحلة سنوية و36 مليون رحلة خلال الـ5 سنوات القادمة تنفذها الشركة عبر تطبيق "ونش" الإلكتروني.