حبس صاحب مزرعة موالح ونجله وحفيديه لاتهامهم بقتل لص برتقال بالشرقية

أمرت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس فلاح ونجله وحفيديه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على مسجل خطر ضربًا حتى الموت، لاشتراكه وثلاثة آخرين في سرقة برتقال من مرزعة موالح يمتلكها الجد بقرية الربعماية.



وكان اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، تلقى إخطارًا من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول كل من: السيد.ف.ج، 36 سنة، مُسجل شقي خطر سرقات عامة، مُقيم بقرية الربعماية بمنيا القمح، جثة هامدة، وعمرو.و.ا، 30 سنة، مُقيم بقرية التلين، سبق اتهامه في قضايا سرقة، مصابًا بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.



وتبين أنه أثناء توجه المتوفى و3 من أصدقائه، لهم معلومات جنائية في مجال السرقات، بتروسيكل بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم فرد خرطوش، لسرقة برتقال من مزرعة موالح بقرية الربعماية، تمكن أصحاب المزرعة ومعهم عدد من الأهالي من ضبطهم، والتعدي عليهم بالضرب المُبرح، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة صديقه، وتم التحفظ على الإثنين الآخرين وتسليمهم لقوات الشرطة، والتي ضبطت صاحب المزرعة ونجله وحفيديه، بتهمة الاعتداء على القتيل وأصدقائه.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 42918 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وحبس اللصوص الثلاثة وصاحب المزرعة ونجله وحفيديه على ذمة التحقيق.