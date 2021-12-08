نستلة تعتزم خفض حصتها في لوريال لمستحضرات التجميل

تعتزم شركة الصناعات الغذائية السويسرية العملاقة نستلة خفض حصتها في شركة مستحضرات التجميل الفرنسية العملاقة لوريال من 3ر23% حاليا إلى 1ر20% بحسب بيان صادر عن الشركتين.

ووافقت نستلة على بيع 26ر22 مليون سهم من أسهم لوريال إلى الأخيرة مقابل 400 يورو للسهم الواحد لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى حوالي 9ر8 مليار يورو (3ر9 مليار فرنك سويسري).

وستعيد لوريال شراء هذه الأسهم من نستلة بهدف شطبها، حيث سيتم الشطب بحلول 29 آب/أغسطس 2022 على الأقل. وقالت لوريال إن كمية الأسهم التي ستعيد شراءها تمثل 4% من إجمالي رأسمالها.

وبحسب لوريال فإن جميع مساهميها سيستفيدون من الصفقة بنفس نسب ملكيتهم، بما في ذلك عائلة بيتنكور مير التي ستزيد حصتها في لوريال من 33% إلى 7ر34% من أسهم الشركة.