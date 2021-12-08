ينظم أتيليه الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى عبدالمعطي، اليوم الأربعاء، عرضا خاصا للفيلم البريطاني "أنا دانيل بليك" I Daniel Blake ، ضمن عروض نادي الفيلم ، وذلك بمقر الأتيليه وسط الإسكندرية.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي واقعي حول نجار مسن يعيش في مدينة بريطانية صغيرة، ولكنه لم يعد قادرا على ممارسة مهنته بعد إصابته بنوبة قلبية وأصبح من حقه تبعا لنظام الحماية الاجتماعية الحصول على إعانة مالية لأنه بدون دخل، إلا أن هيئة الضمان الاجتماعي لا تعترف بمرضه نتيجة مراجعة طبية خاطئة وتحرمه من الإعانة ، فيتعين عليه السعي للحصول على حقه في التعويض.

عرض الفيلم في 35 مهرجانا سينمائيا ، فاز ب،23 جائزة شملت 3 من جوائز مهرجان كان بينها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون وعلوم السينما لأفضل فيلم بريطاني.

فيلم " أنا دانيل بليك " بطولة ديف جونز ، هايلى سكوايرز ، شارون بيرسى ، كيت روتر ، كيما سيكازوى ، بريانا شان ، ديلان ماكيرنان ، سيناريو بول لافيرتى ، تصوير روبى ريان ، إخراج كين لوتش ، وإنتاج عام 2016 .

تجدر الإشارة إلى أن فيلم " أنا دانيل بليك " أثار ضجة إعلامية كبرى عند عرضه في بريطانيا حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض ، حيث اتهم الفيلم بتصويره لبعض المسئولين السابقين والحاليين بصورة سلبية.