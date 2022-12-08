أمن القليوبية يكشف حقيقة وفاة طالب بإحدى مدارس العبور

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف حقيقة وفاة طالب بإحدى المدارس الخاصة في مدينة العبور، حيث رصدت خبرا متداولا على أحد المواقع الإلكترونية حول "حقيقة وفاة طالب بمدرسة خاصة بالعبور في الحي السادس".

وتبين للأجهزة الأمنية، من خلال الفحص والتحري، أنه بتاريخ ٦ من الشهر الجاري وفي أثناء تواجد طالب بإحدى المدارس الخاصة عقب انتهاء اليوم الدراسي رفقة بعض من زملائه بذات المدرسة وقيامهم بتصوير مقطع فيديو لهم يتضمن قيامهم برفع الطالب، وتركه ليسقط أرضا لقياس قوة تحمله، مما أدى لحدوث إصابته بكسر بالفقرة العنقية الخامسة بالعمود الفقري.

وتم نقل الطالب لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتبين قيام والد الطالب بتحرير إقرار كتابي للمستشفى بعدم رغبته في إبلاغ الأجهزة الأمنية أو تحرير محضر بالواقعة، وباستدعاء عدد من زملاء الطالب المصاب 3 طلاب أيدوا ما جاء بالفحص.

وبسؤال والد الطالب المصاب ردد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في حدوث إصابة نجله جنائياً.