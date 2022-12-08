محاولات لتجهيز شيكابالا قبل مواجهة بيراميدز

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة طلائع الجيش بالأمس، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة خوض مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة طلائع الجيش، تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة.

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني لهذه المجموعة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات فنية تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الخططية الخاصة تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.

وخاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب شارك فيها كل من محمود عبد الرازق " شيكابالا" وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني.

وفي نفس الوقت شارك محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية على الرغم من مشاركته بشكل أساسي أمام طلائع الجيش في لقاء الأمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.