قنصل عام الصين بالإسكندرية: نحرص دائما على تعزيز التعاون الثقافي والإنساني مع مصر

قال يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن العلاقات بين مصر والصين نموذجا للعلاقات العربية والإسلامية والإفريقية، إنه في عام الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومصر، هناك حرص دائم لتعزيز التعاون الثقافي والإنساني بين الدولتين.

وأضاف "يي"، خلال عرض فني بعنوان "تيارات الحرير البحري إشراق التراث العالمي"، نظمته القنصلية الصينية بالإسكندرية بالتعاون الإدارة العامة للثقافة والسياحة لمقاطعة فوجيان، وذلك مساء اليوم الإثنين، على خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أن العلاقات المصرية الصينية تطورت تطورا كبيرا في عهد الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد القنصل الصيني، التطلعات المستقبلية مع الجانب المصري لتعزيز العلاقات في مجالات الأمن والاستقرار، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبيين.

فيما أعربت الدكتور دينا عبد السلام مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، عن سعادتها بإقامة العرض الصيني الذي يعد فرصة لتبادل الثقافات بين الشعبيين، والذي أتاح فرصة لمعرفة الثقافة الصينية، مشيرة إلى طريق الحرير القديم الذي ربط الشرق والغرب ثقافيا وتجاريا.