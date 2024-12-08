النائبة نجلاء العسيلي تحذر من تصاعد الصراعات في الدول العربية: مصر بقيادتها الحكيمة هدفها الحفاظ على أمنها القومي

أكدت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أهمية تعزيز تماسك الجبهة الداخلية في مصر في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم، أن تصاعد الصراعات في الدول العربية، لا سيما في سوريا، يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها، لافتة إلي أنه بفضل القيادة السياسية الحكيمة، تسعى مصر دوماً للحفاظ على أمنها واستقرارها، وتجنب الدخول في الصراعات التي عصفت بعدة دول في السنوات الأخيرة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة السورية تُمثل اختبارا حقيقيا لمبدأ وحدة الدولة الوطنية، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية للحفاظ على وحدة أراضي سوريا ودعم مؤسساتها الوطنية بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار، قائلة« مصر كانت ولا تزال نموذجًا لدولة وطنية قوية ترفض التدخلات الخارجية وتدعو دائما إلى حل النزاعات عبر الحوار، وهو موقف ينسجم مع الأعراف والمواثيق الدولية».

وطالبت النائبة نجلاء العسيلي بالحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في سوريا لتعزيز من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحمي مصالح الشعب السوري وتعيد للدولة قدرتها على ممارسة دورها في الإقليم.

وأوضحت النائبة أن مصر تتبنى دائماً موقفاً ثابتاً يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع التركيز على دعم الحلول السياسية التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار مطالبة جميع المواطنين إلى التكاتف والالتفاف حول القيادة السياسية في هذا الظرف الحساس، لضمان استقرار البلاد والحفاظ على مكتسباتها.