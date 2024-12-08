ترامب يعلن عجزه عن ضمان عدم ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه لا يمكنه ضمان ألا تؤدي الرسوم الجمركية التي وعد بفرضها على شركاء تجاريين خارجيين رئيسيين للولايات المتحدة إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وأشار مجددا إلى ضرورة أن يتم سجن خصومه السياسيين والمسؤولين الفيدراليين الذين رفعوا قضايا قانونية ضده.

وتطرق أيضا الرئيس المنتخب، في مقابلة تم بثها اليوم الأحد مع شبكة إن بي سي شملت موضوعات واسعة، إلى السياسة النقدية والهجرة والإجهاض والرعاية الصحية، وانخراط الولايات المتحدة في الصراعات في أوكرانيا وإسرائيل وأماكن أخرى.

وفي كثير من الأحيان، يمزج ترامب تصريحاته بتحذيرات، وفي إحدى المرات حذر من أن "الأمور تتغير".

وقد هدد ترامب بفرض عقوبات تجارية واسعة النطاق، لكنه قال إنه لا يصدق توقعات خبراء الاقتصاد بأن التكاليف الإضافية على تلك السلع التي تستوردها الشركات الأمريكية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية للمستهلكين.

ولم يقدم ترامب تعهدا بأن الأسر الأمريكية لن تدفع المزيد عند التسوق.

وقال ترامب "إنني لا أستطيع ضمان أي شيء، فأنا لا أستطيع ضمان الغد"، في إشار منه وكأنه يفتح الباب لقبول الكيفية التي تؤثر بها عادة الرسوم الجمركية على السلع عندما تصل إلى أسواق التجزئة.