حزب سياسي في مقدونيا الشمالية يطالب بحظر تطبيق تيك توك

طالب حزب سياسي في مقدونيا الشمالية يوم السبت السلطات بحظر الشبكات الاجتماعية التي تحتوي محتويات تحرض على العنف والسلوك المدمر للذات، بعد إصابة عدة شبان جراء تحد شائع على تطبيق تيك توك يسمى "تحدي سوبرمان".

وقالت السلطات الصحية إن ما لا يقل عن 17 طالبا، تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، تم نقلهم إلى المستشفيات في العاصمة سكوبيه ومدن أخرى خلال الأسبوع الماضي، بعد تعرضهم لكسور وكدمات وجروح. وقد أصيب الأطفال بعدما رماهم أصدقاؤهم في الهواء ليطيروا مثل الأبطال الخارقين ويحصلوا على الإعجاب عبر الإنترنت.

وأصدر حزب الليبراليين الديمقراطيين، الذي كان جزءا من الائتلاف اليساري الذي حكم البلاد من عام 2016 حتى أوائل عام 2024، بيانا صحفيا يوم السبت أدان فيه بشدة "نشر المحتوى الخطير وغير المسؤول على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل التحدي الأخير على تيك توك المعروف بـاسم "سوبرمان"، والذي أصاب ستة أطفال في البلاد في الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن "عدم وجود رقابة كافية على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يسمح لمثل هذه /الألعاب/ بالوصول إلى المستخدمين الأكثر عرضة للخطر"، وطالب بـ "إدخال تدابير فورية لحظر المحتوى الذي يحرض على العنف والسلوك المدمر للذات، وزيادة الرقابة، ومعاقبة المنصات التي تسمح بانتشار هذه الاتجاهات الخطيرة".

من جانبها، قالت وزيرة التعليم في مقدونيا الشمالية، فيسنا جانيفسكا، إن الطلاب يجب أن يركزوا على التعليم وليس تحديات تيك توك.