التعليم تحدد مصروفات المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي المقبل 2025/2026.
وجاءت المصروفات، طبقا لخطاب رسمي للمديريات التعليمية، كالتالي:
رياض الأطفال 650 جنيها : خدمات اللغات 500 جنيه ، نشاط عام 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي 50 جنيه
الحلقة الابتدائية 700 جنيه: خدمات اللغات 550 جنيها ، ونشاط عام 100 جنيه ، وتطوير تكنولوجي 50 جنيها
الحلقة الإعدادية 750 جنيها: خدمات اللغات 600 جنيه ، ونشاط عام 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي 50 جنيها
مرحلة التعليم الثانوي 850 جنيها: خدمات اللغات 700 جنيه ، ونشاط عام 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي 50 جنيها
وتزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 7 % وذلك لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الأول رياض الأطفال اعتبارا من العام الدراسي التالي لصدور هذا القرار.
وبالنسبة لقيمة خدمات اللغات:
- كي جي 1 : 1052.43 جنيه
كي جي 2 : 500 جنيه
- من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 550 جنيها
من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 600 جنيه
الصف الأول الثانوي : 700 جنيه
- الصفين الثاني والثالث الثانوي : 807.30 جنيه
وعن مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات:
رياض الأطفال 1400 جنيه: خدمات اللغات 1200 جنيه، نشاط عام 100 جنيه، و تطوير تكنولوجي 100 جنيه
الحلقة الابتدائية 1700 : خدمات اللغات 1500 جنيه ، ونشاط عام 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي 100 جنيه
الحلقة الإعدادية 2000 جنيه : خدمات اللغات 1800 جنيه ، ونشاط عام 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي 100 جنيه
مرحلة التعليم الثانوي 2300 جنيه : خدمات اللغات 2100 جنيه ، ونشاط عام 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي 100 جنيه
وتزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % سنويا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذا القرار وفقا لما سبق ، أما المدارس الحالية فتظل رسوم خدمات اللغات اعتبارا من كي جي 2 وحتى نهاية المرحلة الثانوية كما هي وتزداد بنسبة 5 %
وبالنسبة لقيمة خدمات اللغات:
رياض الأطفال 2052.41 جنيه
من الصف الأول حتى السادس الابتدائي2565.51 جنيه
من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي 3078.61 جنيه
الصف الأول الثانوي 3591.71 جنيه
أما بالنسبة لصفوف الثاني والثالث الثانوي ، فإنه يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر لكل مدرسة على حدى والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014 والذي تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % على بند الخدمات.