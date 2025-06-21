التعليم تحدد مصروفات المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي المقبل 2025/2026.

وجاءت المصروفات، طبقا لخطاب رسمي للمديريات التعليمية، كالتالي:

رياض الأطفال 650 جنيها : خدمات اللغات 500 جنيه ، نشاط عام 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي 50 جنيه

الحلقة الابتدائية 700 جنيه: خدمات اللغات 550 جنيها ، ونشاط عام 100 جنيه ، وتطوير تكنولوجي 50 جنيها

الحلقة الإعدادية 750 جنيها: خدمات اللغات 600 جنيه ، ونشاط عام 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي 50 جنيها

مرحلة التعليم الثانوي 850 جنيها: خدمات اللغات 700 جنيه ، ونشاط عام 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي 50 جنيها

وتزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 7 % وذلك لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الأول رياض الأطفال اعتبارا من العام الدراسي التالي لصدور هذا القرار.

وبالنسبة لقيمة خدمات اللغات:

- كي جي 1 : 1052.43 جنيه

كي جي 2 : 500 جنيه

- من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 550 جنيها

من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 600 جنيه

الصف الأول الثانوي : 700 جنيه

- الصفين الثاني والثالث الثانوي : 807.30 جنيه

وعن مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات:

رياض الأطفال 1400 جنيه: خدمات اللغات 1200 جنيه، نشاط عام 100 جنيه، و تطوير تكنولوجي 100 جنيه

الحلقة الابتدائية 1700 : خدمات اللغات 1500 جنيه ، ونشاط عام 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي 100 جنيه

الحلقة الإعدادية 2000 جنيه : خدمات اللغات 1800 جنيه ، ونشاط عام 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي 100 جنيه

مرحلة التعليم الثانوي 2300 جنيه : خدمات اللغات 2100 جنيه ، ونشاط عام 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي 100 جنيه

وتزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % سنويا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذا القرار وفقا لما سبق ، أما المدارس الحالية فتظل رسوم خدمات اللغات اعتبارا من كي جي 2 وحتى نهاية المرحلة الثانوية كما هي وتزداد بنسبة 5 %

وبالنسبة لقيمة خدمات اللغات:

رياض الأطفال 2052.41 جنيه

من الصف الأول حتى السادس الابتدائي2565.51 جنيه

من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي 3078.61 جنيه

الصف الأول الثانوي 3591.71 جنيه

أما بالنسبة لصفوف الثاني والثالث الثانوي ، فإنه يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر لكل مدرسة على حدى والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014 والذي تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % على بند الخدمات.