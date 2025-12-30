القوات اليمنية المناهضة للحوثيين تعلن حالة الطوارئ وحظرا لمدة 72 ساعة

أعلنت القوات اليمنية المناهضة للحوثيين، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ، بعدما شنت السعودية هجمات جوية استهدفت شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الانفصاليين في البلاد، قادمة من دولة الإمارات.

كما فرضت هذه القوات حظرا لمدة 72 ساعة على جميع المعابر الحدودية المؤدية إلى المناطق التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى حظر الدخول إلى المطارات والموانئ البحرية، باستثناء تلك التي تسمح بها السعودية.

ويأتي هذا الإجراء عقب هجمات جوية في مدينة المكلا الساحلية استهدفت مركبات مدرعة وأسلحة تابعة للقوة الانفصالية المعروفة باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي".