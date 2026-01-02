نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن هيئة تنظيم النقل الكندية طلبت من شركة إير إنديا للخطوط الجوية التحقيق في واقعة حضور أحد الطيارين إلى العمل وهو تحت تأثير الكحول، بعد النتيجة الإيجابية لاختبارين بجهاز كشف الكحول في النفَس.

وأضاف المصدر أن الشرطة الكندية في مطار فانكوفر الدولي أجرت الاختبارين، بعد مطالبة الطيار بمغادرة الطائرة.

وذكر المصدر أن هيئة النقل الكندية وصفت الواقعة بأنها "مسألة خطيرة" في رسالة إلى شركة إير إنديا، ومن المرجح أن تتخذ السلطات إجراءات قانونية.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم ترد هيئة النقل الكندية على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل.

وأكدت إير إنديا في بيان أن الرحلة التي كانت متجهة من فانكوفر إلى دلهي في 23 ديسمبر تأخرت في اللحظة الأخيرة بسبب الواقعة، مضيفة أنه جرى استدعاء طيار بديل لقيادة الرحلة.

وقالت شركة إير إنديا: "تم وقف الطيار عن مهام الطيران لحين انتهاء عملية التحقيق. وتلتزم إير إنديا بسياسة عدم التسامح تجاه أي انتهاك للقواعد واللوائح".

وأضافت: "في انتظار نتائج التحقيق، وأي انتهاك يتأكد سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بما يتماشى مع سياسة الشركة".