 ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك
الجمعة 9 يناير 2026 8:15 ص القاهرة
ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك

د ب أ
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 7:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 7:52 ص

في مقابلة شاملة مع صحيفة نيويورك تايمز، سئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما إذا كان قد تناول أيا من أدوية إنقاص الوزن وأدوية مرض السكري من فئة "الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1" ذات الشعبية الهائلة، والتي أطلق عليها اسم "أدوية الدهون".

وجاء رد ترامب: "لا، لم أفعل. ربما يجب علي ذلك".

وذكر التقرير الطبي لترامب الصادر في أبريل أن طول الرئيس يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (5ر190 سنتيمترا) ويزن 224 رطلا (6ر101 كيلوجرام)، وهو أقل وزنا بـ 20 رطلا (1ر9 كيلو جرام) عما كان عليه في فحص عام 2020 في ولايته الأولى والذي أظهر أنه كان على وشك السمنة.

 

 


