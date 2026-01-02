قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ‌إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين ‍وقتلتهم، فإن الولايات ‍المتحدة ⁠ستتدخل لإنقاذهم.

وأضاف ‍في منشور على ‌منصة ‍تروث ‍سوشيال: "نحن على ‌أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

واتسع نطاق المظاهرات التي اندلعت بسبب الاقتصاد المتدهور في إيران، أمس الخميس، إلى محافظات في ريف البلاد، ولقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم في أولى حالات الوفيات التي يتم تسجيلها بين قوات الأمن والمحتجين، حسبما اعلنت السلطات الإيرانية.

ووقعت الوفيات، اثنان يوم الأربعاء، و5 يوم الخميس. وكانت هذه الوقائع في 4 مدن معظم سكانها من مجموعة اللور العرقية في إيران.

وتعد الاحتجاجات هي الأكبر في إيران منذ 2022 عندما أثار مقتل مهسا أميني (22 عاما) لدى احتجاز الشرطة لها مظاهرات على مستوى البلاد.

وشهدت مدينة أزنا، الواقعة في محافظة لرستان، نحو 300 كيلومتر جنوب غرب طهران، أعمال العنف الأشد حدة