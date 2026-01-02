فيلم الست يتقدم من المركز السادس إلى الثالث في منافسات شباك التذاكر أمس

بعد تراجعه أمس الأول في ليلة رأس السنة إلى المركز السادس، تقدم فيلم "الست" في منافسات شباك التذاكر، إلى المركز الثالث، محققا أمس 461 ألف جنيه، بما يوازي 3 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أسابيع عرض إلى 27 مليونا و76 ألف جنيه بما يوازي 176 ألف تذكرة

والفيلم عُرض لأول مرة في الدورة الأخيرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما نُظمت له عروض خاصة؛ اثنان في القاهرة وثالث في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ورابع في دبي بدولة الإمارات بحضور أبطاله.

ويُعرض "الست" بعد مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، يستعرض أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، وجرِى تصويره خلال 6 أشهر في مواقع مختلفة، منها الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأحد مسارح وسط القاهرة.

ويشارك في أحداثه عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم: "أحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وعمرو سعد، أحمد داوود، وتامر نبيل، وأحمد رضوان، وسيد رجب، وأحمد خالد صالح، ومحمد فراج، وأحمد أمين، وصدقي صخر، وآسر ياسين، وطه دسوقي، وعلى صبحي، وأمير المصري".