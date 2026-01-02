هاني سعيد يكشف كواليس تعاقد بيراميدز مع حامد حمدان

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، كواليس التعاقد مع حامد حمدان، لاعب بتروجت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدًا أن الصفقة حسمت منذ فترة بناء على احتياجات فنية واضحة.

وقال هاني سعيد، في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2: «حامد حمدان سينضم لتدريبات بيراميدز مع عودة الفريق للتدريبات، ونحن لا ندخل في مفاوضات إلا مع اللاعبين الذين نحتاجهم فنيًا، وليس لدينا أي لاعب زائد عن الحاجة».

وأضاف: «تحدثت مع المدير الرياضي لنادي بتروجت منذ فترة، وقبل دخول نادي الزمالك في المفاوضات على حامد حمدان، وحسمنا الصفقة بعد البطولة العربية، خاصة أن رغبة اللاعب كانت الانضمام إلى بيراميدز، وهو ما سهل إتمام الاتفاق».

وعن الصفقات الأخرى، أوضح هاني سعيد: «لا نفكر في التعاقد مع وسام أبو علي، بينما كان يوجد حديث بشأن حمدي فتحي، لكن الصفقة لم تُحسم حتى الآن ولا نعرف ما ستسفر عنه الأيام القادمة».

واختتم المدير الرياضي لبيراميدز تصريحاته قائلًا: «عقد فيستون ماييلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وما زلنا نتفاوض معه من أجل التجديد، رغم امتلاكه عروضًا خارجية، لكن بيراميدز لديه سقف محدد للتعاقدات والرواتب، ولن نصل للأرقام المعروضة عليه من الخارج، ونتمنى استمراره معنا في الفترة المقبلة».