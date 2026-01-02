مستشار المرشد الإيراني يوجه رسالة إلى ترامب بعد تعليقه على الاحتجاجات

قال كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يدرك أن تدخل أمريكا في مسألة الاحتجاجات الداخلية يعني نشر الفوضى في جميع أنحاء المنطقة.

وحذر ترامب من أنّ الولايات المتحدة "جاهزة للتحرك" إذا قامت إيران بقتل متظاهرين، وذلك غداة مقتل 7 أشخاص في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وبدأ تجار في طهران حركة احتجاج، يوم الأحد، رفضا لغلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي، وما لبثت أن انضم إليهم شرائح أخرى من المجتمع، وتوسّعت الى مناطق أخرى.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "إذا أطلقت إيران النار على متظاهرين سلميين وقتلتهم، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل لإنقاذهم"، مضيفا: "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك".

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أمس الخميس، بمقتل مدنيَّين في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة لردغان، وثلاثة آخرين في مدينة أزنا في محافظة لرستان المجاورة.

وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت سابق مقتل عنصر من قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري خلال احتجاجات في مدينة كوهدشت بغرب البلاد.