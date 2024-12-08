جوميز: الأخطاء حرمت الزمالك من الفوز

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قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه ظهر بمستوى مميز في الشوط الأول خلال مباراة إنييمبا النيجيري التي أقيمت اليوم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلاً: "أشكر الشعب النيجيري على حسن الاستقبال، وكنت أتمنى حضور الجماهير بشكل أكبر في المدرجات للاستمتاع بالمباراة".

وواصل: " بدأنا المباراة بشكل جيد، واللاعبون نفذوا التعليمات بشكل صحيح، ولكن في نهاية الشوط سجل أصحاب الأرض الهدف الأول".

وتابع جوميز:" في بداية الشوط الثاني، الفريق خرج عن طريقتنا المعتادة مما أدى إلى وصول إنييمبا لمرمانا، والهدف الثاني للمنافس جاء بعد اصطدام الكرة بمدافعنا ودخلت شباك محمد عواد".

وأضاف المدير الفني: "بعد الهدف الثاني لأصحاب الأرض، المباراة أصبحت متساوية بين الفريقين، وأهدرنا أكثر من فرصة محققة للتسجيل".

وواصل قائلاً: "مباراتا المصري البورسعيدي المقبلتين سيحددان شكل وترتيب المجموعة والتأهل للدور التالي بنسبة كبيرة".

وأضاف جوميز قائلاً: "الزمالك لجأ للضغط العالي منذ انطلاق اللقاء، والفريق يستحق الخروج بنقطة من المباراة، بعد البداية الجيدة وتسجيل هدفين، ولكن الأخطاء أدت إلى تعادل أصحاب الأرض".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً: "محمود بنتايج تعرض للإصابة خلال الشوط الأول، وطلبنا منه بالتنسيق مع طبيب الفربق الخروج، ولكنه أصر على استكمال الشوط، وبين شوطي المباراة كان قرار الجهاز الطبي بعدم استكمال اللاعب للمباراة".

وتعادل فريق الزمالك مع إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يتصدر بهم المجموعة