مروان عطية يٌجرى الكشف الطبي قبل اعلان انضمامه رسميا للأهلي

حسم النادي الأهلي ثالث صفقاته الشتوية بالتعاقد مع مروان عطية، لاعب الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ومن المقرر أن يصل مروان عطية للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

ونجحت إدارة التعاقدات بالأهلي من حسم الصفقة مقابل التنازل عن 2 لاعبين وهم محمد محمود وعمار حمدي بالإضافة إلى مبلغ مالي، ليكون مروان عطية ثالث الصفقات بعد انضمام محمد الضاوي كريستو، لاعب النجم الساحلي التونسي، وخالد عبد الفتاح، لاعب سموحة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع المصري مساء الخميس المقبل على استاد ‏برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏