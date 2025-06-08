ممدوح عباس: لن آخذ على عاتقي أية التزامات جديدة بشأن الزمالك

أعلن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق ورجال الأعمال أنه لن يأخذ على عاتقه أية التزامات جديدة ناحية الأبيض، خلال الفترة القادمة.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التزاماتي القائمة أمام نادي الزمالك كما هي، وسيتم إتمامها بالكامل بما فيها مكافأة الفوز بكأس مصر.. بعد هذا.. أنا استأذنكم في أنني لن أخذ على عاتقي أية التزامات جديدة.. وشكرًا".

وكان ممدوح عباس قد وعد جماهير نادي الزمالك بإبرام صفقتين قويتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف الأبيض قبل بداية الموسم القادم.

يُذكر أن ممدوح عباس هو أحد أكبر الداعمين ماليًا للزمالك في الفترة الحالية، حيث سبق له وأن قدم دعم مالي أكثر من مرة لإدارة الأبيض، للتعاقد مع اللاعبين والمدربين، وحسم أزمات الغرامات.