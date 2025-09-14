وزيرا خارجة باكستان وأمريكا يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

أكد نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية إسحاق دار، ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عزمهما على تعزيز العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة وتقوية التعاون في مجالات متعددة الجوانب.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، أن مكتب الخارجية الأمريكية، قال إن روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع دار، حيث أعرب المسئولان عن رضاهما إزاء المسار الإيجابي للعلاقات الباكستانية-الأمريكية، كما ناقشا أحدث التطورات الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه المكالمة في ظل تحسن العلاقات الدبلوماسية بين إسلام آباد وواشنطن، خاصة في أعقاب الصراع المسلح بين باكستان والهند في مايو الماضي.

وكانت باكستان قد حصلت مطلع هذا الشهر على استثمار بنحو 500 مليون دولار من أمريكا من أجل قطاع المعادن، وفقا لاتفاق موقع حديثا مع شركة المعادن الاستراتيجية الأمريكية "يونايتد ستيتس ستراجيك ميتالز".