نيجيريا: اختطاف 18 امرأة وطفلا على يد جماعة مسلحة في ولاية زامفارا

أفاد مسئول محلي وشهود عيان بأن 18 امرأة وطفلا اختطفوا على يد جماعة مسلحة في ولاية زامفارا، شمال غربي نيجيريا، وهي منطقة تعاني من تصاعد عنف العصابات.

وأوردت ذلك صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، مشيرة إلى أنه وفقا للمصادر نفسها، فإن الهجوم وقع فجر الجمعة الماضى في قرية بيرنين زرما، حيث هاجم رجال مسلحون ينتمون إلى عصابة متخصصة في سرقة الماشية وعمليات الاختطاف مقابل فدية، القرية في وقت كان السكان يستعدون لصلاة الفجر.

يذكر أنه في بداية شهر أغسطس الماضى ، اختطف مسلحون أكثر من 50 شخصا في قرية سابون جارين دامري، وهي قرية أخرى في ولاية زامفارا، وفق تقرير خبراء مكلفين برصد أعمال العنف في نيجيريا لصالح منظمة الأمم المتحدة.