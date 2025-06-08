 القسام تستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية جنوبي غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية جنوبي غزة

غزة-د ب أ
نشر في: الأحد 8 يونيو 2025 - 1:47 م | آخر تحديث: الأحد 8 يونيو 2025 - 1:47 م

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، استهدافها جرافة عسكرية في حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري اليوم أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، إن "مجاهديها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "دي9" بقذيفة "الياسين 105" أمس السبت، قرب موقع اليرموك بحي المنارة جنوبي خان يونس جنوبي القطاع".

ووفق الوكالة، "تواصل القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف".

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