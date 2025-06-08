 استشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة - بوابة الشروق
الأحد 8 يونيو 2025 1:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

استشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

غزة-د ب أ
نشر في: الأحد 8 يونيو 2025 - 12:41 م | آخر تحديث: الأحد 8 يونيو 2025 - 12:41 م

استشهد 11 مواطنًا فلسطينيا، وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، بـ"استشهاد طفلة متأثرةً بجروح أصيبت بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وذكرت أن "مواطنا استشهد وأصيب عدد آخر، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية في محور نتساريم وسط القطاع"، مشيرة إلى أن "أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب العشرات، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غربي مدينة رفح".

وبينت أن "خمسة شهداء ارتقوا بينهم طفلتان، إثر قصف خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك