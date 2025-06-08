كييف تعلن إسقاط 40 من أصل 49 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 40 من أصل 49 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 49 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من مناطق كورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وصاروخ مضاد للسفن من طراز أونيكس تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، وصاروخين جو-أرض موجهين من طراز كيه إتش -59/69 تم إطلاقهما من المجال الجوي فوق الجزء المحتل مؤقتا من منطقة زابوريجيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن الاتجاهات الرئيسية للهجوم هي منطقتي خاركيف ودونيتسك.

وقال البيان إنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأضاف البيان أنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 40 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية في شرق وجنوب وشمال ووسط أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق عدة.

وقال البيان "في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 7 يونيو الجاري، إلى الساعة 7:30 بتوقيت موسكو يوم 8 يونيو الجاري، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بريانسك وبيلجورود وكالوجا وتولا وأوريول وكورسك، ومنطقة موسكو وفوق أراضي جمهورية القرم.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.